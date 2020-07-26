شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إدراج أسمه بالقائمة السوداء للجنة العقوبات الدولية.. هامور النفط "العيسي" وشركاؤه يتأهبون لنهب مليون برميل نفط من ميناء النشيمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة بميناء النشيمة النفطي بمحافظة شبوة أن مافيا النفط للحكومة الشرعية تتأهب لعملية نهب جديدة لزهاء مليون وخمسين الف برميل نفط خام مصدرها حقول النفط بمحافظة شبوة التي تسيطر عليها قوات من حزب التجمع اليمني للاصلاح الموالية لنائب الرئيس اليمني الجنيرال علي محسن الاحمر .

ولفتت المصادر الى ان نائب مدير مكتب الرئيس هادي الشيخ / احمد صالح العيسي المعروف ب (كنج هوامير النفط الفاسدين في اليمن ) وشريكيه الرئيسيين نائب الرئيس الفريق الاحمر ونجل الرئيس _ باتوا شركاء لنهب ملايين البراميل من النفط اليمني الخام وبيعه لصالحهم خارج اليمن منذ سنوات .

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وأوضحت المصادر ان الناقلة النفطية العملاقة التي تدعى ( نيكتار سي ) القادمة من سنغافورة وصلت الى الساحل الجنوبي لليمن يوم امس.

وأشارت المصادر ان الناقلة العملاقة ترسو الان في ميناء النشيمة النفطي الواقع على بحر العرب جنوبي محافظة شبوة .



ونوهت المصادر الى ان السفينة العملاقة تتاهب لشحن مليون وخمسين الف برميل نفط خام .

وأضافت المصادر ان نائب مدير مكتب الرئيس هادي وهامور النفط المدرج اسمه على القائمة السوداء للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الامن الدولي الشيخ احمد صالح العيسي هو الوكيل الملاحي لنهب هذه الشحنة النفطية الكبيرة وكسابقاتها .

العيسي” وشركاؤه يتأهبون لنهب مليون برميل

وأردفت المصادر ان الشيخ احمد صالح العيسي المتزعم مافيا النفط اليمني ولصوص نهب ثروات اليمن وبيع الأوطان مستمر في صفقاته المشبوهة بغطاء شركائه في حكومة هادي ومتجاوزا القانون اليمني ومتحديدا نظام العقوبات الدولية وعلى مراى ومسمع الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمبعوث الاممي لليمن وبتواطؤ فاضح ومخزي لهم جميعا .