شكرا لقرائتكم خبر عن "يمني" يقتل شقيقه بعد اعتدائه على والديه وتركه ينزف حتى مات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، بأن مشاجرات بين أخوين شقيقين بإحدى قرى مديرية الخبت، محافظة المحويت، إنتهت بمقتل أحدهما رميا بالرصاص.

وأوضح المصدر أن الاخ الاكبر والذي يحمل رتبة عقيد، صوب ثلاث رصاصات نحو أخيه الاصغر سنا منه بعد اعتداء الاخير على والديه، أدت إلى مقتله.

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وأشار المصدر إلى أن الاخ المقتل ترك ينزف لساعات، ليتم بعدها إسعافه بعد أن فارق الحياة.

وتشهد كافة المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلات أمني وأعمال قتل ونهب بشكل شبه يومي.