شكرا لقرائتكم خبر عن (عااجل)..حكومة صنعاء أسعار البنزين والديزل في صنعاء من بداية هاذا الاسبوع. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء، أسماء المحطات العاملة في العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، موضحة أسعار بيع المشتقات النفطية.

وحددت الشركة في بيان صادر عنها مساء الخميس، سعر بيع المشتقات النفطية في هذه المحطات بـ 5900 ريال للجالون البنزين سعة 20 لتراً و 6900 ريالاً للجالون الديزل سعة 20 لتراً.

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وشددت الشركة على المحطات العاملة اليوم على بيع (30 لتراً) من البنزين فقط لكل سيارة و 10 لتر لكل دراجة نارية و (30 لترا) من الديزل للوايتات والباصات.

