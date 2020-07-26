شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة حوثية جديدة لشعوب المنطقة.. مالذي تضمنته ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي عبدالسلام في بيان له اليوم السبت ، شعوب المنطقة إلى توحيد موقفها لمواجهة هذا الصلف الأمريكي الذي يشكل تهديدا للجميع بلا استثناء. معتبراُ التصرف الأمريكي “يعد اعتداء سافرا وتجاوزا للاتفاقات الدولية في الملاحة الجوية وممارسة إرهابية من أمريكا وربيبتها إسرائيل حد وصفة”. Advertisements ولفت إلى أن ماوصفها بالعربدة الأمريكية والتمادي المستمر في انتهاك السيادة السورية هو نهج عدواني وسلوك بربري لنظام إجرامي تخطى كل الأعراف والقوانين الدولية . دعوة حوثية جديدة لشعوب المنطقة.. مالذي وكان المكتب السياسي للحوثيين قد أدان في وقت سابق اعتراض الولايات المتحدة لطائرة الركاب المدنية الإيرانية في الأجواء السورية عبر طائراتها الحربية.

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