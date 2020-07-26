شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أُطلق على اليمن ""الخليج 365""؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د. محسن الشيخ آل حسان

قضيت مدة طويلة من الزمن وأنا أتساءل كغيري من الناس كلما سمعت عبارة وصف اليمن «باليمن السعيد» - مع ما يعانيه هذا البلد الشقيق من فقر وعدم استقرار أمني وقلة ذات اليد وحروب أهلية وإرهاب المجموعات الارهابية، وغيرها من العصابات التي اتخذت من اليمن أرضاً لاستعراض قوّتها.

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وبعد بحث وتنقيب وجدت الإجابة وصرخت بأعلى صوتي مستخدماً كلمة مكتشف الجاذبية (إسحاق نيوتن) -...وجدتها... وجدتها... أثناء اطلاعي على كتاب قديم كتبه أحد المؤرِّخين اليمنيين، حيث يوضح الكتاب: «أن هذا اللقب (يقصد "الخليج 365") - أطلقه القائد الأسكندر المقدوني لأنه فشل وعجز ويئس من غزوها, وكان الرومان يسمونها (العربية السعيدة) - وكذا أسماها (فون هافن) المؤرِّخ العالمي في رسائله بالفرنسية, ويقول «كوركيل هانسن»: «كل شيء حتى ذلك الوقت كان يدل على أن أرض اليمن تهاون الكثيرون في اكتشافها لأول مرة في تاريخها هي حقاً (أرض السعادة على وجه الأرض)».

لقد تجاوزت صنعاء عاصمة "الخليج 365" كل توقعاتهم. فصنعاء حقاً بجانب عدن - وأب - ويافع وبقية المدن اليمنية تتمتع بأجواء مريحة وصحية جعلتها بالفعل «جنة الدنيا على الأرض وأكثر من ذلك». ويقال إن اليمن سميت بالسعيد لأنها كانت ولا زالت البلد الغني الوحيد، وهي بجانب هذه السعادة هي أرض الأحلام والآمال والطموحات والشعر والأدب والرومانسية والحضارة والتراث والتاريخ المجيد.

تمنياتنا لأبناء "الخليج 365" أن يعيدوا هذه السعادة إلى بلادهم بنبذ ومحاربة الإرهاب والتطرف والتفرغ لإعادة أمجاد "الخليج 365" بالاستقرار والأمن والأمان... آمين يا رب العالمين.

