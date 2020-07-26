شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الحوثيون يزفون بشرى سارة ويعلنون عن صرف نصف راتب لهذه الفئات من الموظفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، يوم السبت، عزمها صرف نصف راتب للموظفين المتواجدين في أماكن أعمالهم فقط، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال تعميم صادر عن وزارة المالية في صنعاء الخاضعة للجماعة، إن الصرف يأتي تقديراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها منتسبي الجهاز المدني والعسكري والأمني وتأخر صرف المرتبات بسبب ما وصفته بـ”العدوان” في إشارة للتحالف العربي.

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وأوضح التعميم أن الصرف للنصف الأول من راتب شهر فبراير للعام 2018 لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

واستثنى التعميم المنقطعين والمغيبين عن أعمالهم والمنزلين والوهميين، مع توريد الاستقطاعات.

ويعيش مئات الآلاف من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وضعاً إنسانياً متردياً، بسبب توقف صرف رواتبهم منذ سبتمبر 2016.

وحتى نهاية العام 2014، كان هناك نحو 1.2 مليون موظف في القطاع العام باليمن، توقفت رواتب غالبيتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ما أدى إلى عجز الكثير منهم عن توفير الاحتياجات الأساسية لعوائلهم.