شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور المرعبة والمخيفة.. ظهور ثعابين بعدد كبير وسط محطة في عدن.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن موظفي محطة الحسوة للكهرباء في العاصمة عدن من قتل ثعبان كبير. وقال موظفون بالمحطة ان الثعبان هذا ليس الاول بل تم قتل العشرات من قبله خلال شهر. Advertisements وناشد العمال قيادة المحطة الحسوة للمرة الاخيرة بتوفير اضاءات في مواقع العمل. وحملوا المسؤولية الكامله اذا حدث لاي عامل اي مكروه من التعابين لعدم وجود الاضاءات. واختتموا بالقول محطة الحسوة عند استلامنا النوبة تحت ارجلنا ثعبان طوله نص متر .

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