شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج يمني يتصدر الترند في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدر هاشتاج #المهره_تهزم_الحوثي_والاخوان تريند موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، وذلك تعليقا على الأحداث التي تشهدها محافظة المهرة (شرقي اليمن) والتوتر بين القبائل والحكومة الشرعية من جهة والمجلس الانتقالي من جهة آخرى.

وعبر مغردون عبر هاشتاج “#المهره_تهزم_الحوثي_والاخوان، عن تصعيد المجلس الانتقالي الذي قابله تصعيد مماثل من قبل رجال القبائل بمساندة السلطة المحلية في المهرة، على خلفيه مطالبة الانتقالي بتدشين الحكم الذاتي على المحافظة والسيطرة عليها.

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جاء ذلك بعد فشل الانتقالي، السبت، في تنظيم فعالية جماهيرية داعمة له في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان.





ومنذ نحو أسبوع ظل الانتقالي يحشد عبر وسائله الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، لما أطلق عليها “مليونية المهرة” لدعم ما تسمى الإدارة الذاتية، لكن دعوته قوبلت بالرفض من مكونات المهرة، كما تسببت بتوتر أمني في المحافظة.

وكانت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، أقرت في وقت سابق، منع إقامة أي فعاليات جماهيرية خلال هذه الفترة حرصا منها على أمن واستقرار المحافظة، وإمكانية استغلال هذه الظروف من أي عناصر مشبوهة، داعية إلى عدم الزج بالمهرة في أتون الصراعات.

وحثت اللجنة الأمنية في بيان لها، المواطنين على الوقوف مع مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، وعدم الانجرار خلف البعض الذي يحاول جر المحافظة إلى مربع العنف والصراع والويلات الذي تعاني منها بقية المحافظات والمغلفة بأجندة سياسية مريبة”، (في إشارة إلى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات).

وسبق ذلك توافد حشود قبلية من مختلف مديريات المحافظة إلى الغيضة مركز المحافظة، وانتشروا رفقة الجيش والأمن في شوارع ومداخل المدينة، وأغلقوا منافذ المحافظة لمنع دخول مجاميع تابعة للانتقالي من خارج المحافظة، لتكرار ما حدث في أرخبيل سقطرى.