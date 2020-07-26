شكرا لقرائتكم خبر عن الدنيا أرزاق فعلا .. تفاصيل قصة هزت السعودية بشأن خادمة إندونيسية في الطائف تحصلت على 20 مليون ريال في غمضة عين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة غير مألوفة واصحبت حديث الجميع في السعودية بل ودول الخليج بعدما تحولت خادمة اندونسية إلى امرأة ثرية في غضون ثلاثة اشهر فقط .

وتفصيلا فقد هزَّت تفاصيل قصة زواج خادمة إندونيسية من رجل ثري سعوي، منطقة الخليج بعد أن حصلت على مبلغ قدره 20 مليون ريال، لتنقلب حياتها رأسًا على عقب.

وقال الكاتب السعودي مشعل السديري: "هناك رجل ثري وكبير السن في مدينة الطائف بالسعودية، وتكالبت عليه الأمراض ولزم بيته في أغلب الأحيان، ولم تكن تقوم بخدمته والعناية به سوى عاملة إندونيسية شابة، استقدمها قبل سنة براتب شهري لا يتعدى ألف ريال".

زوجته هجرته

وأضاف "السديري" في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط": "إن أبناءه من الذكور والإناث كلهم متزوجون، وكل منهم لاهٍ بحياته وعمله، بل إن زوجته (العودة) ضاقت به ذرعًا من كثرة طلباته، فهجرته وذهبت إلى بيت أكبر أبنائها".

تزوج الخادمة

وأضاف: "عندما لاحظ الرجل المريض العناية والرعاية التي تقوم بها له تلك العاملة بصمت، وحيث إنه رجل متدين ويتحّرج من تكشفه عليها عندما كانت تنظفه أحياناً، فما كان منه إلاّ أن يطلب من أعز أصدقائه أن يأتي له بشيخ ليعقد له عليها ويتزوجها ليريح ضميره لكي لا يقع بالإثم، وهذا ما حصل فعلًا".

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وفاة الزوج

وأكمل "السديري": "تشاء مشيئة الله أن يتوفى بعد ثلاثة أشهر من ذلك، وبعد الصلاة عليه ودفنه وانتهاء أيام العزاء، اجتمع الورثة لحصر الإرث وتوزيعه عليهم، وإذا بصديق ذلك الرجل يأتي إليهم فجأة، ويخبرهم بالنبأ الصاعق.

وقال لهم الصديق: إن "فلانة العاملة الإندونيسية، هي زوجته، ثم أخرج لهم عقد النكاح وتوقيع الشيخ والشهود، وسُقط في أيديهم، رغم أن بعضهم حاولوا الطعن في العقد، معتبرين أن والدهم كان مخرفًا، إلا أن القاضي بالمحكمة صدق على صحة الزواج".

تقسيم الإرث

واستطرد "السديري": "وحضرت الزوجة الإندونيسية مع بقية الورثة إلى مبنى فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بالطائف، وتم إيداع الإرث المالي في حسابات الورثة البنكية، إلاّ أنها أصرت على تسلم المبلغ الذي يخصها (20 مليون ريال) نقدًا، وذلك من جهل المسكينة، وقالوا لها: إن كامل المبلغ لو أتوا به لها لن تستطيع حمله من ثقله، زيادة على أن الأنظمة العالمية تمنع ذلك، فوافقتهم على الإيداع، وهكذا ربي رزقها من حيث لا تحتسب، حيث نزل عليها الرزق وهي لم تكمل الشهر الثامن من وصولها إلى السعودية".

سفر دون عودة

وأشار إلى أن المضحك في الأمر أن الورثة من شدّة حنقهم عليها، ما كان منهم إلا أن سفّروها من دون عودة، فشكرتهم وهي تبتسم وتقول: إنني متنازلة لكم أيضًا عن بقية راتبي هذا الشهر، ورفضت التذكرة السياحية التي قدموها لها، وحجزت وقطعت تذكرة (first class)".

واختتم "السديري" مقاله، قائلًا: "فيتخيلوا لو أنها عاشت مائة عام وهي تقبض راتبًا شهريًا قدره ألف ريال، فلن تحصل في النهاية إلا على (1,200,000) ريال فقط، فكيف وقد غدا في حسابها بغمضة عين (20,000,000) ريال.. أرزاق، فعلًا أرزاق".