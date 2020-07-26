شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: كاميرات المراقبة تصدر إنذارا بعد رصدها شبح قطة ماتت قبل أسابيع... فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وسجلت عدسات كاميرات المراقبة مشهدا غريبا لشبح قطة قد ماتت قبل أسابيع وهي تتبع أختها بطريقة غريبة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، ظهرت القطة "توبسي" البيضاء وهي تمشي أمام السيارات المتوقفة، لكن المذهل هو ظهور شبح لقطة تمشي خلفه.

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وكانت المفاجأة، عندما أخبر مالكا الكاميرا جارهم حول ظهور شبح خلف قطته، ليؤكد الأخير أن هذا الشبح هو لقطة يملكها ماتت في وقت سابق.

وأكد الجار أن هذا الشبح هو شقيقة القطة "توبسي" وتدعى "تيل"، توفيت منذ أسابيع.

وتفقد سكان المنزل، جولييت بيرد (53 عاما)، وزميلتها ديانا كروت (28 عاما)، كاميرا المراقبة بعد إعطائها تحذيرا صوتيا، بوجود حركة غريبة حول المنزل في مدينة إيسيكس البريطانية.

ونشرت السيدتان المشاهد على "اليوتيوب" مع شرح مفصل للحادثة، وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، مع الكثير من التعليقات التي أكد البعض من خلالها عدم قناعتهم بصحة الحادثة، بينما وصفها البعض الآخر بالحادثة الحزينة.