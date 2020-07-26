شكرا لبحثكم عن خبر إطلاق تحذيرات ومناشدات بعد وصول مياه سد مأرب الى مستوى ما قبل الخطر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير الدفاع المدني بمحافظة مأرب العقيد عبدالله الشفلوت السبت، ان مياه سد مأرب وصلت إلى مستوى ما قبل الخطر ،داعيا كل الجهات ذات العلاقة التعاون والقيام بدورها . وزار مدير الدفاع المدني العقيد عبدالله الشفلوت صباح اليوم سد مأرب لتقييم المخاطر. Advertisements واشار انه سيتم رفع تقرير إلى محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة ومدير عام شرطة مأرب ومدير عام الزراعة و مدير السد. وطالب المواطنين بعدم تناقل الإشاعات و متابعة ما يصدر عن الجهات المسؤولة ..لافتا الى أن السباحة في السدود التحويلية والحفر ممنوعة نهائيا. كما ناشد العقيد الشفلوت المواطنين الابتعاد عن مجاري السد ..مشيرا الى انه تم رفع البوابة لأكثر مما كانت عليه ،ما ضاعف كميات المياة المتدفقة و هو ما سيزيد الخطورة على حياة مرتادي السدود التحويلية و الحفر ومجاري السيول.

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