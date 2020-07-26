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الحكومة تفخخ حقائب الجنوب في الحكومة المقبلة بمكونات جديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - نجحت الحكومة اليمنية الشرعية، في إدراح ثلاثة مكونات سياسية جنوبية، ضمن حصة المحافظات الجنوبية من الحكومة الجديدة المترقب تشكيلها بموجب اتفاق الرياض.

 

وذكرت مصادر حكومية وإعلامية، أن الشرعية نجحت بإدراج مكونات المهرة وحضرموت وأبين ضمن الـ12 حصة من المحافظات الجنوبية اليمنية، والتي ستحظى المحافظات الشمالية بنصيب مماثل فيها.

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يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المجلس الانتقالي سياسة التصعيد ضد الشرعية وحشد الشارع باعتباره صاحب الشعبية الأكبر في المحافظات الجنوبية، ليكون هو الممثل الأول للجنوب في أي مشاورات حكومية.

 

وتشهد العاصمة الرياض، مشاورات مستمرة ومتواصلة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي للبحث عن آليه متوافق عليها لبدء تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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