تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا وتدهور العملة الوطنية مقابل نظيراتها الأخريات؛ تضاعفت الأسعار بشكل عام في ربوع الجمهورية، مسببة ارتفاعا ملموسا في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء. وشهدت مادة الإسمنت أسعارا مختلفة ومتفاوتة في الآونة الأخيرة متأثرة بالجودة والمواصفات، إلا أنها بطبيعة الحال تندرج في إطار سعر متقارب، يقدره 'الخليج 365' بـ 4.8 دولارا أمريكيا للكيس البالغ 50 كجم. وبخصوص الحديد، فإن سعره ثابت بجميع الأصناف بغض النظر عن اختلاف الأحجام كونه يباع في مختلف مناطق البلاد بسعر الطن. وفيما يلي ينشر 'الخليج 365' آخر تحديث لأسعار الإسمنت والحديد في حضرموت.. وهو كالتالي: * اسمنت حضرموت = 3650 ريال يمني. * اسمنت "العربية" حضرموت = 3550 ريال يمني. * اسمنت سعودي = 3500 ريال يمني. * اسمنت اماراتي = 3400 ريال يمني. * اسمنت عماني = 3650 ريال يمني. * اسمنت أبيض = 6500 ريال يمني. * سعر الطن الواحد من الحديد : 1900 ريال سعودي. * ملاحظة: متوسط سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني = 750 ريال يمني



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