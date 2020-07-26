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آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في ساحل حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في ساحل حضرموت

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الأحد وقد جاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

 

السعودي: 198

 

 

الدولار :   750

 

 

الدرهم :   201

 

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اسعار البيع

 

 

السعودي:   200

 

 

الدولار :    755

 

 

الدرهم :   203

 

 

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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