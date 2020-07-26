شكرا لقرائتكم خبر عن فنان شهير يحصل على 45 مليون دولار مقابل ظهور زوجته على الهواء بشكل فاضح ..لن تصدق من هو الفنان وماهي الفضيحة الاخلاقية ..شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 07:50 صباحاً - كشفت تقارير صحفية عن مبلغ مالي خيالي حصل عليه فنان شهير مقابل إظهار زوجته بشكل غير محترم على الهواء. 99711099 وقالت تقارير صحفية إن ويل سميث حصل على مبلغ ضخم مقابل اعتراف زوجته جادا بينكيت بخيانته مع رجل آخر على الهواء في حلقة تلفزيونية. Advertisements وحصل سميث على مبلغ يصل إلى 45 مليون دولار نظير هذه الدقائق التي سمع فيها اعتراف زوجته. وقرر سميث التسامح مع زوجته واصطحابها في رحلة إلى جزر الباهاما. 99711099 99711099

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنان شهير يحصل على 45 مليون دولار مقابل ظهور زوجته على الهواء بشكل فاضح ..لن تصدق من هو الفنان وماهي الفضيحة الاخلاقية ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.