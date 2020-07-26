شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا فعلت والدة المعارض معاوية الرواحي بعد وصوله سلطنة عمان (فيديو) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 07:50 صباحاً - وصل المعارض العماني الشاعر معاوية الرواحي إلى أرض سلطنة عمان، بعد صدور عفو من السلطان هيثم بن طارق بحقه وحق آخرين كانوا مقيمين في لندن لسنوات ونشروا عدة تغريدات وفيديوهات مسيئة لسلطنة عمان ورموزها، سرعان ما تم حذفها بعد صدور العفو عنهم.

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وقال الشاعر العماني بعد وصوله سلطنة عمان، ليقضي العيد لأول مرة منذ سنوات بين أهله وعائلته، إنه لا يعلم كيف يشكر السلطان هيثم على كرمه، و إنه يتمنى أن يخدم الوطن ويرد الجميل بهذا العفو، وشكر السلطان على قدر الدموع التي نزلت من عيون والدته فرحا بهذا اللقاء، حيث نشر تغريدة جاء فيها:





“لن تفي كلمات الشكر ما أنعم به علي صاحب الجلالة السلطان المعظم من عفوٍ سامٍ كريم. شكرا جلالة السلطان، بحق كل دمعة فرح رأيتها في وجه أمّي، وبعدد كل ذرة من تراب عُمان، نصرك الله، ووفقك، عفو النبلاء عن من أساء وأخطأ، وأسأل الله أن يقدرني على رد هذا الجميل لعُمان أولا وأخيرا.”

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وتوالت التعليقات و التبريكات من قبل متابعي و أصدقاء الرواحي، ومن النشطاء على موقع تويتر، الذين وجهوا له النصائح بأن الوطن غالي ولا حضن سيحميك كحضن الوطن، وتمنوا له التوفيق وعدم العودة إلى ما كان عليه.

ونشر المعارض العماني السابق بعد توبته و إعلان الولاء للسلطان هيثم بن طارق وللوطن، نشر فيديو لاول مرة بعد عودته تحدث فيه عن تفاصيل العفو وكيف حصل عليه وكيف وصل إلى سلطنة عمان.





وقال أن القصة بدأت عندما تلقى إتصلا هاتفيا من السفير العماني لدى المملكة المتحدة، وبعدها ذهب إلى لقاءه في مقر السفارة في لندن، وقال له بإختصار صدر عفو وقضي الأمر، ولم أكن أتامل أبدا بصدور مثل هذا العفو، ولكن تغير تفكيري بعدها وشعرت لأول مرة بالأمل و الطمأنينة.





تابع الفيديو الكامل الذي نشره معاوية الرواحي على صفحته لقصة العفو من الألف إلى الياء حتى وصوله إلى أرض سلطنة عمان، ومقابلة أهله وخاصة والدته التي إستقبلته بالدموع و البكاء و الدعاء للسلطان هيثم بن طارق الذي أعاد لها روحها من جديد، وعلق الكثير من النشطاء على قرار العفو، بقولهن أن معاوية محظوظ لأنه معارض عماني، ولو كان في دولة ثانية لتم نشره وتقطيعه منذ زمن.

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