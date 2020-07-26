شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء وحشي على امرأة وتقييدها وتصويرها عارية.. فيديو صادم داخل دولة عربية والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 07:50 صباحاً - شهدت إحدى الدول العربية واقعة مفجعة، حيث أقدم شخص على اعتداء وحشي على سيدة وتكبيلها وتصويرها عارية ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مبررًا فعلته بعقابها على خيانتها.

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وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة في المغرب، أمس الجمعة، من ضبط الشخص الذي نشر مقطع فيديو يعرض فيه اعتداءه الوحشي على سيدة عارية ومكبلة ويظهر على جسدها آثار ضرب وتعذيب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كانت قد رصدت شريط فيديو منشورًا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو شخصًا يعرض سيدة عارية ومكبلة لاعتداء جسدي، بدعوى تورطها في الخيانة، ما استدعى فتح بحث تمهيدي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة طنجة، بينما تم رصد مكان توثيق الشريط بشقة سكنية بمدينة أصيلة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية.

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