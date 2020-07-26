شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة هذه الدولة تعلن منح زوارها 3 آلاف دولار إذا أصيبوا بـ”كورونا “! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت حكومة أوزبكستان عن خطة فريدة من نوعها لجذب السياح، حيث ستدفع 3 آلاف دولار في حال أصيب أي منهم بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده في البلاد.

وقالت صوفي إيببوتسون، سفيرة سياحة أوزبكستان لدى المملكة المتحدة، إن بلادها تريد أن تطمئن السياح بأنهم يستطيعون زيارتها في أي وقت.

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وأكدت أن الحكومة واثقة جدًا في إجراءات السلامة التي فرضت مؤخرًا، موضحةً أن تلك الإجراءات تنفّذ في جميع أنحاء قطاع السياحة لحماية السياح من فيروس كورونا.

وأفادت صوفي إيببوتسون بأن الرئيس تعهد بمنح أي سائح 3 آلاف دولار إذا أصيب بالفيروس أثناء قضاء إجازته في أوزبكستان.

شروط الحصول على الأموال ووضعت الدولة شروطًا للحصول على الأموال، فيجب على السائح التنقل مع مرشد سياحي معتمد، على دراية بإرشادات السلامة والنظافة، كما أن المواقع السياحية وأماكن الإقامة مطلوب منها أيضا الحصول على شهادة من الحكومة بأنها تفي بالمعايير الجديدة للسلامة الصحية والوبائية.