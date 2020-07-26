شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة امارتية : مقترحات المبعوث الاممي لوقف القتال في اليمن غير قابلة للتطبيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شككت صحيفة اماراتية في نجاح الوساطات ، التي تقودها الامم المتحدة لوقف القتال في اليمن على الأرض مؤكدة أنها ’’غير قابلة للتطبيق‘‘.

وأوضحت صحيفة ’’البيان‘‘، أن هناك اتهامات مباشرة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بعدم إحراز أي تقدم ملموس، في ترجمة دعوة وقف إطلاق النار إلى واقع.

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وأوضحت الصحيفة ’’البيان‘‘ أن هناك اقتراحات لتنشيط الوساطة المحلية، باعتبارها أكثر فاعلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب في اليمن تنطوي على شبكة معقدة من الأهداف والأطراف الفاعلة، والأبعاد المحلية الأخرى التي تصعب من مهام غريفيث.