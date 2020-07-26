شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد الجوية يوجة تحذير هام .. حول ما سيحدث في اليمن خلال الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع مركز الأرصاد في صنعاء، استمرار هطول الأمطار خلال الأربعة الأيام القادمة في محافظات عدة بالبلاد.

وقال المركز، في نشرته الجوية نشرها في صفحته بموقع فيسبوك، إن الأمطار سوف تكون على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء وشبوة.

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وأشار المركز إلى امتداد الأمطار غرباً إلى المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية خاصة سواحل الحديدة وتعز وأجزاء من السواحل الجنوبية خاصة سواحل أبين وعدن ولحج والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأضاف المركز، إن استمرار عدم الاستقرار وهطول الأمطار سيكون أكثر شمولية وغزارة خلال الأربعة الأيام المقبلة مصحوبًا بعواصف رعدية.

وتسببت سيول الأمطار الغزيرة منذ أسبوع في وفاة العشرات وإصابة آخرين نتيجة السيول التي تدفقت على العديد من المحافظات.

كما تسببت الأمطار في تضرر مئات المنازل وعشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية ونفوق مئات المواشي والابقار.