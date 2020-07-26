مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل .. الذي حشد لاسقاط مأرب (الاسم والصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي حوثي بارز مصرعه خلال مواجهات الأيام الأخيرة مع قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف. وأفادت مصادر عسكرية بأن القيادي الحوثي البارز في جماعة الحوثي المدعو أحمد محمد حمود العزي والمقرب من زعيم الحوثيون عبدالملك الحوثي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية شاهد : السعودية مشاعل الجلعود تستعرض مفاتنها بظهور “مثير” من أمام صخرة “عنترة وعبلة”(فيديو) شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) Advertisements عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وبحسب المصادر فإن العزي من أوائل من انضم لجماعة الحوثي في بداياتها وكان يحمل لقب سيدي أحمد - أبو أحمد. وأشارت المصادر إلى أن العزي تولى قيادة جبهة نجران وقاد عدة عمليات هجومية في الحدود السعودية ثم انتقل إلى الجوف قبل شهر لإسقاط مأرب كما هو مخطط له عند الحوثيون.

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