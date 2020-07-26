شكرا لمتابعة خبر عن طارق صالح : يجري اتصال هاتفي بمحافظ تعز وقائد المحور من اجل السماوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجرى العميد طارق محمد عبدالله صالح، اتصالا بمحافظ محافظة تعز وقيادة المحور، مساء امس السبت لمناقشة قيام عناصر مسلحة باقتحام منزل اسرة احد منتسبي المقاومة الوطنية بمدينة التربة.

ونقلت وكالة ’’2 ديسمبر‘‘ تفاصيل الاتصال الذي دار بين قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، قيادات في محافظة تعز بخصوص اقتحام ونهب منزل أحد منتسبي المقاومة في مديرية التربة وترويع أسرته واطفاله.

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وبحث القائد في اتصالين منفصلين بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان وقائد محور تعز اللواء خالد فاضل قضية اعتداء عناصر مسلحة على منزل المواطن محمد السماوي، أحد منتسبي المقاومة الوطنية، وكذا حماية الاسر النازحة في مدينة التربة وبقية مناطق الحجرية.

وخلال الاتصالين وعد محافظ تعز وقائد المحور باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجريمة وضبط الجناة.

وفي وقت سابق اليوم دعا ناطق المقاومة الوطنية العميد صادق دويد السلطات المحلية والأمنية في المحافظة إلى سرعة التحقيق "‏في جريمة اقتحام منزل أسرة نازحة في المدينة ونهب محتوياته من قبل عناصر تخريبية وسرعة ضبط العصابة التي اقتحمت المنزل وتقديمها إلى القضاء".

كما طالب المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وشؤون النازحين والمهجرين إلى إدانة هذه الجرائم ومن يقف خلفها والعمل على إيقافها فورا.