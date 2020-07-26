شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يعلنون عودة رئيس أكبر مؤسسة إعلامية في الشرعية إلى صنعاء (الاسم + الصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية تابعة للحوثيين ، إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر في الحكومة الشرعية محمد علي سعد ، وصل امس السبت إلى العاصمة صنعاء قادماً من العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن .

وبحسب المصادر فإن ضيف الله الشامي وزير الإعلام في حكومة الحوثيين الغير معترف بها استقبل السبت ، محمد علي سعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا فور وصوله إلى صنعاء قادما من عدن .

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وقال الشامي” نحن اليوم في استقبال محمد علي سعد نرحب به ، في صنعاء ، أباً ومعلماً وأستاذاً، نستفيد ونستلهم منه، كمدرسة في الإعلام والسياسة، وشرف كبير لنا أن يكون بيننا“.

وأضاف ” مدينة عدن احتضنت مثل هذه الشخصية الوطنية، محمد علي سعد الذي أبى إلا أن يكون ذلك المعطاء، يعطي للوطن وليس لغيره”.

فيما عبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر عن امتنانه لوزير الإعلام الحوثي على حفاوة الاستقبال ..وقال” من يتساءل حول زيارتي وبقائي، أنا أتيتُ لكي أحمي وطني من الإحتلال، والتشطير، والإقتتال، هذا ما أتيتُ من أجله “ حد وصفة .

ودعا أبناء مدينة عدن والمحافظات الجنوبية إلى الشعور بالمسئولية وعدم الاقتتال من أجل قوى الاحتلال الإماراتي والسعودي .. مؤكدا أنه لا يوجد شيء يساوي الوطن.