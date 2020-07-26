شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة لذيذة ومتوفرة في الأسواق وبأسعار رخيصة تعالج السرطان وهشاشة العظام ..تعرف عليها؟؟ والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 04:50 صباحاً - قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول التين البرشومى. 25547297 Advertisements فوائد مذهلة التين البرشومى:

1- غذاء رائع للتخلص من البدانة والتحكم بالوزن ما يحتويه من الياف تعطي الشعور بالشبع وتخفض الطاقة المستهلكة

2- خافض ضغط لما يحتويه من بوتاسيوم

3- يخفض نسبة الاصابة بالسرطان بنسبة 34%

4- مفيد للوقاية من هشاشة العظام لغناه بالكاسيوم والعناصر البانية للعظم

5- يحسن الوظيفة الجنسية بنقع 2-3 ثمرات في كوب حليب وتناوله على مدار اليوم فوائد مذهلة لأوراق التين البرشومى: 1- التحكم بالسكري وانقاص كمية حقن الانسولين التي يحتاجها المريض لانه يعزز فعالية الانسولين المفرز من الجسم.

2- خفض مستويات الشحوم الثلاثية والكوليسترول

3- معالجة التهابات الشعب الهوائية 25547297 25547297

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فاكهة لذيذة ومتوفرة في الأسواق وبأسعار رخيصة تعالج السرطان وهشاشة العظام ..تعرف عليها؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.