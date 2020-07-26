شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: لن تصدق كيف كانت رجاء الجداوي تحمي ثروتها من العين والحسد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 04:50 صباحاً - كشفت مصادر مطلعة حقيقة صادمة عن ثروة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي. 84901001 Advertisements وكانت الفناند رجاء الجداوي قد توفيت قبل اسابيع بعد اصابتها بفيروس كورونا وخلفت وراها ثروة ضخمة قدرها مختصون بما يقارب نصف مليار جنيه مصري الفيديو التالي يكشف تفاصيل صادمة عن مصدر ثروة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي. 84901001 84901001

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