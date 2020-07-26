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بالفيديو: لن تصدق كيف كانت رجاء الجداوي تحمي ثروتها من العين والحسد

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كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 04:50 صباحاً - كشفت مصادر مطلعة حقيقة صادمة عن ثروة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي.

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وكانت الفناند رجاء الجداوي قد توفيت قبل اسابيع بعد اصابتها بفيروس وخلفت وراها ثروة ضخمة قدرها مختصون بما يقارب نصف مليار جنيه مصري

 

الفيديو التالي يكشف تفاصيل صادمة عن مصدر ثروة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

 

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