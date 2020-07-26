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الأرصاد يحذر من أمطار شديد الغزارة في المحافظات الجبلية والساحلية ويدعو لأخذ الحيطة

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الأرصاد يحذر من أمطار شديد الغزارة في المحافظات الجبلية والساحلية ويدعو لأخذ الحيطة

يمن شباب نت:

الأحد, 26 يوليو, 2020 - 04:20 صباحاً

[ صورة من مدينة إب السبت 25 يوليو 2020 تصوير: أحمد العرومي ]

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في السواحل والمرتفعات الجبلية من أمطار شديدة الغزارة خلال الثلاثة الأيام القادمة.
 
ونصحت نشرة الأرصاد الجوية، بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية.
 
كما دعا لأخذ الحيطة من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.
 
وتوقع المركز طقس غائم جزئيا الى غائم، والسماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيئة لهطول امطار رعدية بعضها شديدة الغزارة في فترتى الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من المحافظات واجزاء من الهضاب الداخلية يرافقها الرياح الشديدة الهابطة.
 
وفي المناطق الساحلية أيضا توقع، طقس غائم جزئيا الى غائم مع فرصة لهطول امطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة خاصة على السواحل الجنوبية والغربية واجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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