شكرا لبحثكم عن خبر دولة آسيوية ملاذ اليمنيين تعود لعزل القادمين من الخارج "اجباريا" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عاودت السلطات الماليزية، فرض العزل الإجباري لمدة إسبوعين بمراكز العزل على القادمين من الخارج؛ وذلك على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد خلال الأسبوع الأخير.

وفرضت الحكومة الماليزية، أمس الخميس، ارتداء الكمامة على سكان ماليزيا في النقل العام والأماكن العامة المكتظة بالناس ابتداءً من 1 أغسطس المقبل، محذرة من يخالفون القرار بأنه سيتم تغريمه بمقدار ألف رنغيت ماليزي بموجب للمادة 342 من قوانين الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها لعام 1988م.

وفي بيان صادر عنه، امس الجمعة، قال وزير الدفاع الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، إنه منذ مطلع الأسبوع الجاري، شوهدت زيادة كبيرة بأعداد الإصابات.

وتابع قائلا "وبناء عليه تقرر اعتبارًا من اليوم إنهاء العزل المنزلي الذي كان يطبق على الماليزيين والأجانب القادمين من الخارج، واستبداله بعزل إجباري بمراكز العزل أو الفنادق المخصصة لذلك كما كان الأمر من قبل".

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وأشار الوزير إلى أن سبب ارتفاع معدل الإصابات مجددًا يرجع إلى عدم التزام المواطنين بقواعد المسافة الاجتماعية، مضيفًا "وفي هذا الإطار سيتم فرض غرامات مالية، وعقوبات بالحبس ضد من يتجاهل الالتزام بالتدابير أو يقوم بتصرفات غير مسؤولة في هذا الصدد".

وكانت ماليزيا قد قامت اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري، برفع العزل الإجباري بمراكز العزل التي تشرف عليها الدولة، بالنسبة للقادمين من الخارج، وذلك في إطار مساعيها لتخفيف التدابير الاحترازية، وعودة الحياة لطبيعتها.

وبناء على ذلك اشترط على العائدين من الخارج أن يقوموا بعزل أنفسهم لأسبوعين في منازلهم وذلك قبل أن تلغي هذا الأمر، وتعود لما كان عليه منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ويتجاوز عدد اليمنيين بماليزيا 16 ألفا، الكثير منهم طالبو لجوء ومسجلون في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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