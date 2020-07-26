شكرا لبحثكم عن خبر رئيس وفد عدن الى الرياض يبعث برسالة هامة إلى هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث رئيس وفد عدن الى الرياض رسالة إلى الرئيس هادي جاء فيها:

الاخ فخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي حفظكم الله و رعاكم.

أهديكم ازكى تحياتنا متمنين لكم موفور الصحة والعافية مقدرين ما تضطلعون به و مهامكم الوطنية الجسيمة و وطننا يعاني صعوبات جمة جراء الانقلاب الحوثي وتداعيات ذلك على ألاحداث المتتالية التي تتعرض له بلادنا بصورة عامة ونسأله تعالى أن يسدد خطاكم وينصركم وان تستعيد اليمن أمنها واستقرارها ومكانتها على مستوى الإقليم والأمة العربية والإسلامية.

فخامة الرئيس

Advertisements

لا يخفى عليكم ماتمر به اليوم عدن بشكل خاص وما يعاني منه أبناء وسكان عدن، لقد تعرضت جميع الخدمات والبنى التحتية في المدينة للتدمير أو لإنتهاء عمرها الإفتراضي بالإضافة إلى تغييب أبناء عدن واقصائهم في المشاورات السياسية والالية التنفيذية لاتفاقية الرياض وان كانت بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية وسوف يتم تنفيذها انطلاقا من مدينة عدن بصفتها العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية الأمر الذي استدعى فيها التفاوض على ترشيح محافظا ومديرا للامن لمحافظة عدن ولاشك سوف يعقب الآلية التنفيذية للاتفاق الشروع في تطبيع الحياة في عدن في مختلف المجالات بما فيها اعادة اعمار عدن والتخلص من مظاهر ما خلفته حرب الحوثيين من دمار وخراب.

وعليه، فإننا نحن أبناء عدن نأمل من فخامتكم إعطائنا الفرصة للإلتقاء بكم لكي نضعكم وبشفافية أمام معاناة وإحتياجات عدن وأبنائها وهدفنا من ذلك بأنه قد حان الاوان كي تحظى عدن بالأمن والأمان وأن ياخذ أبناؤها دورهم في الشراكة الحقيقية بإدارة مدينتهم.

وتقبلوا فخامتكم افضل تحيات أبناء عدن واخلصها ودمتم دخرا للوطن.

د. نبيل غانم

رئيس وفد محافظة عدن للرياض