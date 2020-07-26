بن حبتور يكشف عن موقف حكومة الإنقاذ من أحداث المهرة وحضرموت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

جرى أمس السبت مناقشة المستجدات الجارية في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال بصورة عامة ومحافظتي المهرة وحضرموت بصورة خاصة، وذلك خلال اللقاء الذي عقده دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور مع محافظي حضرموت لقمان باراس والمهرة قعطبي علي الفرجي.

واستعرض اللقاء خطط دول العدوان والاحتلال لجر محافظة حضرموت إلى أتون الصراع بتأزيم وضعها الأمني ودعوة مرتزقتها القيام بفعاليات تضر السلم المجتمعي وتدعو للفرقة بين أبناء المحافظة وتضر بالروح المدنية المسالمة التي عرفت بها حضرموت وأبنائها وذلك وفقا لمخطط واضح يسعى لتقسيم المحافظة وتكريس لغة المناطقية المقيتة في أوساط أبنائها.

كما جرى التطرق الى الأنشطة المشبوهة في مجال الاستثمارات النفطية في المحافظة وآخرها توقيع عقود استثمار لأراضي تعد محميات طبيعية “بير علي وشرمة وحوف في المهرة” والتي تعد باطلة قانوناً وستتخذ ضدها كافة الإجراءات القانونية عاجلا أم آجلا، وما تمثله هذه التصرفات من دليل واضح حول أطماع دولتي العدوان والاحتلال ومخططاتها المحاكة ضد أبناء الشعب اليمني ومقوماتهم.

وأشاد رئيس الوزراء والمحافظين بالنشاط الملحوظ لأبناء المهرة واعتصاماتهم في مواجهة دول العدوان والدور المهم للقبائل المهرية في توحيد الصف ضد مليشيات الانتقالي التابعة لمرتزقة العدوان.

وحيا رئيس الوزراء أبناء محافظة حضرموت ومواقفهم الموحدة بما يخدم وحدة الشعب اليمني وسلامة أراضيه.

وتوجه بالشكر والتقدير لقبائل المهرة وأبنائها والشخصيات الاجتماعية الوطنية ومواقفها المشرفة في وجه المحتل السعودي والتي تأتي في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ اليمن.

وأكد الدكتور بن حبتور أن مثل هذه المواقف الوطنية المشرفة سيُخلدها التاريخ اليمني في صفحاته النقية الخالدة ولن تنسى من قبل أبناء الشعب اليمني على مر الزمن.