شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش تسيطر على العديد من المواقع العسكرية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيطرت قوات الجيش الوطني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، على العديد من المواقع العسكرية، في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وذكر موقع الجيش" سبتمبر نت" ان قوات الجيش شنت هجومًا على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، تكلل بتحرير عدة مواقع، وتكبيد المليشيا الحوثية خسائر بشرية كبيرة.

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ونقل الموقع عن قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد النقح قوله، ان قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تخوض مواجهات مستمرة، وسط انهيارات كبير في صفوف المليشيا الانقلابية.

واكد ان المليشيا الحوثية تكبّدت خلال الأيام الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة، بنيران أبطال الجيش، وغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين في جبال اليسبل ومسعودة الاستراتيجية.

ولفت قائد اللواء 117مشاة إلى المعنويات العالية التي يتمتّع بها أبطال الجيش والمقاومة وعزمهم الكبير، مؤكدا أنهم ماضين نحو تحرير محافظة البيضاء وكل تراب اليمن من مليشيا الحوثي الانقلابية.