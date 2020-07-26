شكرا لبحثكم عن خبر رسالة “خطيرة” تخترق الهواتف عبر “الواتس آب” وسريعة الانتشار.. والكشف عن طريقة للتعامل معها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت صحيفة mirror” البريطانية، عن وجود رسالة احتيالية تحذر مستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب Whatsapp، من أن فتح فيديو بعنوان مارتينليلي Martinelli، قد يتسبب في اختراق هواتفهم وسرقة بياناتهم.
وأوضحت الصحيفة أنها ليست المرة الأولى، حيث ظهرت هذه الرسالة الاحتيالية على تطبيق واتساب منذ عام 2017، وجرى تداولها لأول مرة باللغة الإسبانية، قبل أن تنتشر نسختها المترجمة حول العالم على مدار السنوات الماضية.
وبحسب موقع التحقق من الحقائق Full Fact، عادت الرسالة للانتشار من جديد على تطبيق المراسلة الاجتماعية واتساب، وعلى الرغم من أن الرسالة مجرد خدعة، ولكن هناك بعض الحقائق فيها.
وأضاف موقع Full Fact، أن الرسالة التي تظهر كل عامين تقريبا، تقول: “تحذير إلى جميع أصدقائك، إذا كنت تعرف أي شخص يستخدم “واتساب”، فيمكنك نقل هذا، واتساب سيصدر فيديو جديدا يسمى Martinelli، وعند فنحه سيخترق هاتفك ولا شيء سيصلحه.. انشر الرسالة”.
وتابع الموقع: ” إذا تلقيت أي من تلك الروابط، لا تقم بفتح أي منها خاصة روابط لخدمات WhatsApp Gold، والإبلاغ عن هذه الرسائل إلى Action Fraud ، المركز الوطني للإبلاغ عن الجرائم السيبرانية”.
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