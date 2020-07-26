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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر رسمية تكشف حقيقة الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء فيروس كورونا، أنه لم يتم تسجيل اصابات جديدة بالفيروس المستجد، خلال أخر 24 ساعة، فيما تم رصد 5 حالات وفاة لحالات مصابة.
وأوضحت اللجنة وفق بيان نشرته على "تويتر"، ان جميع حالات الوفاة من حضرموت، وكذلك تم تسجيل حالة شفاء واحدة، مشيرة إلى أن إجمالى الحالات المؤكدة 1674 منها 474 وفاة و780 تعافي.
وأشارت اللجنة إلى أن التقرير اليومى حول مستجدات وباء كورونا، لا تشمل الحالات التى تحدث فى مناطق سيطرة الانقلاب الحوثى بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية للاصابات.
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