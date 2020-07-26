شكرا لمتابعة خبر عن هامور النفط ’’العيسي‘‘ يتأهب وشركاه لنهب مليون برميل نفط من ميناء النشيمة رغم ادراج اسمه بالقائمة السوداء للجنة العقوبات الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة بميناء النشيمة النفطي بمحافظة شبوة ، أن مافيا النفط لحكومة هادي تتأهب لعملية نهب جديدة لزهاء مليون وخمسين الف برميل نفط خام مصدرها حقول النفط بمحافظة شبوة ، التي تسيطر عليها قوات من حزب التجمع اليمني للاصلاح الموالية لنائب الرئيس اليمني الجنيرال علي محسن الاحمر ..

ولفتت المصادر الى ان نائب مدير مكتب الرئيس هادي الشيخ / احمد صالح العيسي المعروف ب (كنج هوامير النفط الفاسدين في اليمن ) وشريكيه الرئيسيين نائب الرئيس الفريق الاحمر ونجل الرئيس _ باتوا شركاء لنهب ملايين البراميل من النفط اليمني الخام وبيعه لصالحهم خارج اليمن منذ سنوات ..

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني

عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟!

شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني

شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو)

عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه

شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو)

شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل

Advertisements

ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية

فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية

شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو)

عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأوضحت المصادر ان الناقلة النفطية العملاقة التي تدعى ( نيكتار سي ) القادمة من سنغافورة وصلت الى الساحل الجنوبي لليمن .

وأشارت المصادر ان الناقلة العملاقة ترسو الان في ميناء النشيمة النفطي الواقع على بحر العرب جنوبي محافظة شبوة .

ونوهت المصادر الى ان السفينة العملاقة تتاهب لشحن مليون وخمسين الف برميل نفط خام .

وأضافت المصادر ان نائب مدير مكتب الرئيس هادي وهامور النفط المدرج اسمه على القائمة السوداء للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الامن الدولي الشيخ احمد صالح العيسي هو الوكيل الملاحي لنهب هذه الشحنة النفطية الكبيرة وكسابقاتها ..

وأردفت المصادر ان الشيخ احمد صالح العيسي المتزعم مافيا النفط اليمني ولصوص نهب ثروات اليمن وبيع الأوطان مستمر في صفقاته المشبوهة بغطاء شركائه في حكومة هادي ومتجاوزا القانون اليمني ومتحديدا نظام العقوبات الدولية وعلى مراى ومسمع الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمبعوث الاممي لليمن وبتواطؤ فاضح ومخزي لهم جميعا ..