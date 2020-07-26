شكرا لمتابعة خبر عن ارتياح شعبي بعد تطبيق العدالة بحق قاتل الطفل عبد الرحمن عطران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد مواطنون وناشطون يمنيون بتطبيق العدالة بحق قاتل الطفل عبد الرحمن عطران، مؤكدين أن ذلك يعزز الثقة في الجهاز القضائي.

وكانت السلطات القضائية بمحافظة إب، نفذت يوم الخميس ، حكم الإعدام بحق عبد الله الديلمي، قاتل الطفل عبد الرحمن أكرم عطران.

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وأعرب قطاع واسع من اليمنيين عن ارتياحهم من تطبيق القانون بحق القاتل الذي أقدم على قتل الطفل بطريقة استفزت الرأي العام حينها، قبل أن تصدر محكمة غرب إب حكما _بعد شهرين من الواقعة_ حكمًا بإعدام الجاني رميًا بالرصاص.

وتعود حيثيات الواقعة إلى 7 سبتمبر 2018، حين تعرض الطفل عبد الرحمن عطران لإطلاق الرصاص الحي على رأسه من قبل الجاني جراء ما قيل إنها ’’ردة فعل‘‘ على ركل الطفل للكرة بالخطأ ناحية القاتل، الذي استثار وأفرغ بضع رصاصات في رأس الطفل.