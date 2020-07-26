شكرا لمتابعة خبر عن انزعاج شديد لسلطان البركاني .. من برقية السفير أحمد علي عبد الله صالح للملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حكومي، عن انزعاج القيادي في حزب المؤتمر ورئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني من برقية نجل صالح (أحمد على) للملك سلمان بعد تماثله للشفاء.

وعزا المصدر انزعاج البركاني ، إلى التعارض المستجد بين البركاني وأحمد علي، ولاسيما أن الأخير أراد من خلال برقيته إرسال رسالة مؤداها تحسُن علاقته مع الجانب السعودي.

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وكان نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي، الذي يشغل حاليا منصب سفير اليمن لدى الامارات، بعث برقية هنأ فيها الملك سلمان بن عبد العزيز على نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، متمنيًا له الشفاء العاجل.