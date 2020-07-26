شكرا لمتابعة خبر عن شهداء وجرحى في مسيرة أبناء الحجرية بتعز .. ومصادر تكشف عن الجهة المنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إستشهد أربعة اشخاص ، امس السبت، في هجوم مسلح على مسيرة سلمية في ريف تعز جنوب المدينة غربي اليمن.

وأفادت مصادر خاصة بإن مسلحين لهم صلة بألوية حراس الجمهورية، أعاقوا مرور المتظاهرين في أكثر من منطقة، ومنعوهم من الوصول إلى المكان المحدد، لإقامة الفعالية السلمية، وأطلقوا الرصاص الحي عليهم، ما أدى إلى سقوط 4 متظاهرين على الأقل.

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وأكدت المصادر أن المهاجمين خرجوا من مساكن أشخاص موالين لطارق عفاش ، مشيرة الى أنه تم تجهيزهم قبل يومين من إنطلاق المسيرة.

جاء ذلك عقب دعوات من ،مكونات مدنية، في مديريتي المعافر والمواسط يوم الجمعة، إلى تظاهرة سلمية لدعم الشرعية، ومؤسساتها، وبسط سلطات الدولة على كامل محغطفظة تعز ورفض التمرد الحاصل على قرارات رئيس الجمهورية.

وخرج الآلاف من أبناء مديرتي المواسط والمعافر جنوب مدينة تعز امس السبت مطالبين بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ورفض التدخلات الخارجية التي تسعى الى محاربة الشرعية وإنها دورها.

وأعلنت المسيرة الجماهيرية في بيان رفضها لأي محاولات بائسة لإسقاط الحجرية وتسليمها لأعداء البلد مؤكدين بأنها ستبقى تحت سيطرة الشرعية وبعيدة عن سيطرة المتربصين بالوطن .

وقال البيان إن هذا اليوم يمثل يوماً تاريخيًا من أيام الحجرية، يوم يحتشد فيها أبناؤها ليواصلوا حراسة مشروعهم الوطني الكبير، مشروع الوطن الجامع، بشعارات مجردة من كل الدوافع الضيقة.

وأعلنت المسيرة دعمها الكامل لقرارات رئيس الجمهورية ومنها قراره بتعين العميد عبد الرحمن الشمساني قائدا للواء٣٥ ونعتبره قرارا صائبا واختيارا موفقا وحكيما والذي جاء خلفا للشهيد البطل عدنان الحمادي واللذان مثلا وجهان لعملة وطنية واحدة ورفقاء درب التحرير واستعادة الدولة.

وكان طارق صالح قد أعلن التمرد على قرارات رئيس الجمهورية ، رافضا تعيين العميد عبدالرحمن الشمساني قائدا للواء٣٥، وذلك بإحداث الفوضى في الحجرية والتربة الواقعة جنوب غرب المحافظة وبهدف السيطرة عليها ليتمكن بعد ذلك من احكام السيطرة على الساحل ابتداء من المخا مرورا بذوباب وحتى باب المندب.