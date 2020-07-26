عــاجل .. وفاة فنان سعودي شهير قبل قليل بعد صراع مع المرض .. لن تصدق من يكون ؟ شاهد (صورة)

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كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 01:51 صباحاً - اعلنت العديد من وسائل الاعلام السعودية، عن وفاة فنان سعودي شهير بعد ان تاثر بسبب اصابته بالفيروس التاجي كوفيد19 "كورونا".

50308555 Advertisements وكان الفنان السعودي سعد التمامي قد اعتزل الفن في بداية تسعينيات القرن الماضي بشكل نهائي بعد ان قدم العديد من اشكال الفن القيمة، إذ ساهم في تقديم عدد من القطع الفنية ، التي ساهمت في تخليد النقلات والتطورات داخل المجتمع. وكان الفنان والذي يبلغ من العمر93 عاما، قد شارك التمامي في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة كبرنامج أخبار وأشعار وبرنامج "بيت العزوبية"، وغيرها من البرامج التلفزيونية والإذاعية. 50308555 50308555

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