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شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 01:51 صباحاً - اثارت الفنانة السورية دانا جبر ، التي جسدت شخصية جميلة في مسلسل باب الحارة ، اثارة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا وصفت بالفاضحة .
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وظهرت دانا جبر او جميلة باب الحارة كما يسميها جمهورها ، ظهرت في الصور التي نشرتها وهي ترتدي فستان قصير جدا ، لدرجة ان متابعيها وصفوه بأنه بلوزة فقط دون بنطلون .
وشن متابعو جميلة باب الحارة هجوما عليها حيث انتقدوا جرأتها العالية قائلين انها تمتلك موهبة جيدة يجب ان تلتفت لتطويرها بدلا من التسويق لنفسها بطرق مهينة .
وطالب المتابعين ، جميلة باب الحارة بحذف صورها الخادشة للحياء حسب وصفهم وعدم استفزازهم مرة اخرى بمثل هذة الصور الصادمة .65797464
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