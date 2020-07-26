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شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إسرائيلي:سأخبركم بمعلومة سرية عن صدام حسين وسيصاب أغلبكم بالصدمة والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 01:51 صباحاً - كشف الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين المثير للجدل إيدي كوهين عن معلومات مثيرة بشأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
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ونشر كوهين صورة للشيخ فهد الأحمد الصباح كاشفا عن معلومة صادمة بشأنه.
وعلق كوهين على الصورة قائلا: هذا هو الشيخ فهد الاحمد الصباح، الوحيد من ال الصباح الذي اشترك في حرب ١٩٦٧ وتطوع مع الفدائيين ضد اسرائيل.
وأضاف: عند غزو صدام للكويت لم يقتل اي احد من ال الصباح وتركهم يهربون سوى فهد الاحمد، فاعدمه صدام على باب منزله ، لماذا؟ يوما ما ساقول لكم حقيقة صدام وسيصاب اغلبكم بالصدمة.24170117
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.