شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إسرائيلي:سأخبركم بمعلومة سرية عن صدام حسين وسيصاب أغلبكم بالصدمة والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 26 يوليو 2020 01:51 صباحاً - كشف الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين المثير للجدل إيدي كوهين عن معلومات مثيرة بشأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

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ونشر كوهين صورة للشيخ فهد الأحمد الصباح كاشفا عن معلومة صادمة بشأنه.

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وعلق كوهين على الصورة قائلا: هذا هو الشيخ فهد الاحمد الصباح، الوحيد من ال الصباح الذي اشترك في حرب ١٩٦٧ وتطوع مع الفدائيين ضد اسرائيل.

وأضاف: عند غزو صدام للكويت لم يقتل اي احد من ال الصباح وتركهم يهربون سوى فهد الاحمد، فاعدمه صدام على باب منزله ، لماذا؟ يوما ما ساقول لكم حقيقة صدام وسيصاب اغلبكم بالصدمة.

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