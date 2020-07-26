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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير: المملكة تباغت المواطنين والمقيمين بتقرير مرعب عن الفئة التي يهاجمها فيروس كورونا القاتل اكثر من غيرهم..لن تصدق من هي تلك الفئة

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