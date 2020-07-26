الحديدة: سيول الأمطار تودي بحياة 13 شخصًا وجرف عشرات المنازل

توفي، 13 شخصًا، جراء السيول التي تشهدها محافظة الحديدة، غربي البلاد، منذ أمس الجمعة.
وقالت مصادر إعلامية، إن أمطارًا غزيرة هطلت على مديريات "الزهرة والقناوس واللحية"، واستمرت على مدى يومين، أسفر عنها مصرع 13 شخصًا في المديريات المذكورة.
كما جرفت السيول نحو 50 منزلا، وتضرر مئات أخرى، إضافة لجرف عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية، ونفوق مئات الأبقار والمواشي.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقّع هطول أمطار متفاوتة الشدة، يرافقها رياح شديدة وعواصف رعدية وتدفق للسيول في الشعاب والوديان على سلسلة المرتفعات الغربية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية في محافظات مأرب والبيضاء والجوف وشبوة وحضرموت.
كما توقع، في بيان، امتداد هطول الأمطار إلى المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية بمحافظتي الحديدة وتعز، وأجزاء من السواحل الجنوبية، خاصة سواحل عدن وأبين ولحج.
ودعا المركز سكان المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة؛ حفاظا على سلامتهم.
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