شكرا لبحثكم عن خبر سقوط سيارة بداخلها طفلة في ربيعها الخامس من سفح جبلي غربي العاصمة صنعاء (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، السبت، بسقوط سيارة بداخلها طفلة في ربيعها الخامس من سفح جبلي مرتفع غربي العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر أن سيارة صالون "برادو" سقطت أمس الجمعة، من سفح جبل كوكبان المطل على مدينة شبام كوكبان، محافظة المحويت، إلى منطقة الواسط بظفران، وكانت بداخلها ابنة مالك السيارة، "طفله" لايتجاوز عمرها خمس سنوات، والذي ينحدر من "بيت مقحط".

وبينت المصادر بأن كافة أفراد الأسرة نزلوا جميعهم من السيارة التي كانت متجهة نحو السفح.

ولفتت المصادر إلى أن السيارة تحولت إلى قطع صغيرة؛ فيما الطفلة توفيت على الفور.

وحذرت المصادر كافة المتجولين والمتنزهين إلى أخذ الحيطة والحذر من التهور بسياراتهم وأطفالهم في مثل هذه المناطق.

وسببت الحادثة فاجعة لدى أسرة الطفلة وكافة المواطنين.

وتحصد الحوادث المرورية أرواح المواطنين بشكل شبه يومي في معظم المحافظات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط سيارة بداخلها طفلة في ربيعها الخامس من سفح جبلي غربي العاصمة صنعاء (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.