شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قرارًا جديدًا ومفاجئًا بشأن آخر منطقة معزولة في الكويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذت السلطات الكويتية قرارًا جديدًا ومفاجئًا بشأن آخر منطقة معزولة داخل البلاد، بعد تفشي جائجة كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.

وأعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت على موقع "تويتر"، مساء اليوم السبت؛ إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة ”الفروانية“ اعتباراً من الخامسة من صباح غد الأحد.

والفروانية هي آخر منطقة معزولة في الكويت، والتي أعلنت تسجيل 63309 حالة إصابة بفيروس كورونا و 429 حالة وفاة بالمرض حتى الآن.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في الكويت، على السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في كافة مساجد البلاد، إضافة إلى عدد من الساحات الخارجية المحددة.

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وقال المجلس عبر حسابه في "تويتر": "وافق مجلس الوزراء على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن".

وأعلنت الحكومة الكويتية، بدء المرحلة الثالثة من مراحل عودة الحياة في الـ 28 من يونيو الماضي، والتي تشمل فتح الفنادق والمنتجعات وزيادة أعداد الموظفين في المصالح الحكومية إلى نحو 50% من العدد الكلي، وعودة عمل سيارات الأجرة (السماح لراكب واحد فقط)، مع تقييم مدى الحاجة إلى العزل المناطقي.

كما قررت الحكومة تقليص ساعات الحظر الجزئي مع بدء المرحلة الثالثة، ليصبح من الساعة التاسعة مساء حتى الثالثة فجرًا، مع رفع العزل التام عن منطقة الفروانية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وكانت الحكومة أعلنت في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، عن خطة من خمس مراحل لعودة الحياة تدريجيًا إلى الكويت، مع تخفيف إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا".