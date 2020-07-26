تحذيرات حكومية .. القطاع الصحي في اليمن سيتوقف بعد أسبوعين بسبب احتجاز سفن النفط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حذر نائب مدير عام قطاع الطوارئ والإسعاف بوزارة الصحة عبدالكريم النهاري من أن القطاع الصحي في اليمن على حافة التوقف، مبيناً انه دخل في المرحلة الحرجة وبات يقف على بعد أسبوعين من التوقف شبه الكامل.

وقال النهاري في تصريحه لقناة المسيرة إن أقسام الطوارئ والإسعاف تستهلك في المستشفيات العامة والخاصة 2 مليون و900 ألف لتر من الديزل شهريا، بينما تستهلك سيارات الإسعاف 200 ألف لتر من البنزين، موضحًا أن شركة النفط اليمنية وفرت للقطاع 50% من الكمية المطلوبة شهريا وأبلغتنا بنفاد مخزونها من الديزل بسبب استمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن النفط.

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ولفت النهاري إلى أن لدى القطاع 500 سيارة إسعاف عاملة لدى المستشفيات تقوم بـ1700 حالة إسعاف شهريا وتستهلك 200 ألف لتر بنزين وأنها مهددة بالتوقف، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نفاذ المشتقات النفطية لدى أقسام الطوارئ في المستشفيات سيؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى نحو 500 وفاة يوميا.

وتوقع ارتفاع معدل الوفيات إلى 300 حالة يوميا في حال توقفت عمليات الإسعاف بين المستشفيات والمحافظات نتيجة انعدام البنزين.

وأكد أن مصنع الأوكسجين في مستشفى الثورة بصنعاء قد توقف عن العمل الأسبوع الماضي وأعيد تشغيله بما توفر من مادة الديزل وأنه بات اليوم يواجه شبح التوقف النهائي.