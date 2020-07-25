شكرا لبحثكم عن خبر تراجع للدولار في صنعاء ..وارتفاع في عدن وحضرموت ...اخر تحديثات اسعار الصرف مساء اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم السبت 25 يوليو 2020م مقابل العملات الاجنبية في صنعاء وعدن وحضرموت وكانت الاسعار كالتالي : الأسعار في محلات صرافة صنعاء: الدولار الأمريكي الشراء: 595 ريالاً البيع 597 ريال الريال السعودي الشراء: 157،5 ريالاً البيع: 158 ريال الأسعار في محلات صرافة عدن الدولار الأمريكي الشراء: 754 ريالاً Advertisements البيع: 757 ريال الريال السعودي الشراء: 197،5 ريالاً البيع: 198،5 ريال الأسعار في محلات صرافة حضرموت الدولار الأمريكي الشراء: 750 ريالاً البيع: 754 ريال الريال السعودي الشراء: 197 ريالاً البيع: 197،5 ريال مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظة وتختلف من صراف الى اخر .

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