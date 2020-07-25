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تراجع للدولار في صنعاء ..وارتفاع في عدن وحضرموت ...اخر تحديثات اسعار الصرف مساء اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة -  اخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم السبت 25 يوليو 2020م مقابل العملات الاجنبية في صنعاء وعدن وحضرموت وكانت الاسعار كالتالي :

 

الأسعار في محلات صرافة صنعاء:

 

الدولار الأمريكي

 

الشراء: 595 ريالاً

 

البيع 597 ريال

 

الريال السعودي

 

الشراء: 157،5 ريالاً

 

البيع: 158 ريال

 

الأسعار في محلات صرافة عدن

 

الدولار الأمريكي

 

الشراء: 754 ريالاً

 

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البيع: 757 ريال

 

الريال السعودي

 

الشراء: 197،5 ريالاً

 

البيع: 198،5 ريال

 

الأسعار في محلات صرافة حضرموت

 

الدولار الأمريكي

 

الشراء: 750 ريالاً

 

البيع: 754 ريال

 

الريال السعودي

 

الشراء: 197 ريالاً

 

البيع: 197،5 ريال

 

مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي لحظة وتختلف من صراف الى اخر .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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