شكرا لبحثكم عن خبر "الرئيس المخلوع " يعود الى احضان الحوثي في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر إعلامية تابعة للحوثيين إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر محمد علي سعد ،الذي خلعه عمال وصحفيو المؤسسة من منصبه عام 2014م وصل اليوم السبت إلى العاصمة صنعاء قادما من العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن .

وبحسب المصادر فإن ضيف الله الشامي وزير الإعلام في حكومة الحوثيين الغير معترف بها استقبل اليوم، محمد علي سعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر في حكومة الشرعية المعترف بها دوليا فور وصوله إلى صنعاء قادما من عدن .

وقال الشامي ” نحن اليوم في استقبال محمد علي سعد نرحب به ، في صنعاء ، أباً ومعلماً وأستاذاً، نستفيد ونستلهم منه، كمدرسة في الإعلام والسياسة، وشرف كبير لنا أن يكون بيننا “.

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وأضاف ” مدينة عدن احتضنت مثل هذه الشخصية الوطنية، محمد علي سعد الذي أبى إلا أن يكون ذلك المعطاء، يعطي للوطن وليس لغيره”.

فيما عبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر عن امتنانه لوزير الإعلام الحوثي على حفاوة الاستقبال ..وقال” من يتساءل حول زيارتي وبقائي، أنا أتيتُ لكي أحمي وطني من الإحتلال، والتشطير، والإقتتال، هذا ما أتيتُ من أجله “ حد وصفة .

ودعا أبناء مدينة عدن والمحافظات الجنوبية إلى الشعور بالمسئولية وعدم الاقتتال من أجل قوى الاحتلال الإماراتي والسعودي .. مؤكدا أنه لا يوجد شيء يساوي الوطن.