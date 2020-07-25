شكرا لبحثكم عن خبر "عدن نت" تعتذر لمشتركيها في جنوب اليمن لهذا السبب ؟ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت مصادر مسؤولة في شركة "عدن نت"، اعتذارها لمشتركيها الكرام، من جراء الانقطاعات المتكررة للانترنت خلال الأيام القليلة الأخيرة، .
وأرجعت الشركة سبب الانقطاعات بقيام موظفين في الشركة بقطع كيبلات داخل المركز الرئيسي للشركة، مما أدى إلى انقطاعات مفاجئة تستمر لساعات بسبب قطع الكيبلات المتعمد.ِ
وأفادت المصادر، إن إدارة الشركة تتأسف لمشتركيها بسبب الجهود التدميرية التي يقوم بها عاملون فيها، يعملون لصالح مشروع الحوثي في تدمير هذه الشركة، بهدف تطفيش المشتركين منها، ليعودوا لاستخدام شركات الانترنت التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية.
وأكدت أن فرق الصيانة بدأت بعمليات إصلاح الكيبلات الممزقة، في حين يقوم فريق الرقابة والتفتيش بإعادة كل تسجيلات المكتب الرئيسية، لاكتشاف الجناة وإحالتهم للمحاكمة الفورية، حسب تعبيرهم.
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