شكرا لبحثكم عن خبر هكذا رد "ياسين سعيد نعمان" على منشور قيادي اصلاحي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رد القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان على تصريح خالد الآنسي الذي هاجمه فيه ووصفه فيه بـ(الكُتنه).
وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان :"بعث لي صديق بمنشور خالد الانسي السفيه والذي يعرف نفسه هذه المرة بأنه قيادي في حزب الاصلاح".
واستحضر الدكتور ياسين مثل عدني مشهور ليرد به على تصريحات الآنسي، حيث قال :"للأخوة في الاصلاح أذكركم بالمثل العدني الذي يقول (اللي يمشي وراء البسة تقوده للجلي).. الجلي يعني الزولي".
وكان الآنسي قد هاجم ياسين سعيد نعمان، بأنه بات يؤيد مواقف الإمارات والمجلس الانتقالي في عدن، كما اتهم الحزب الاشتراكي بانه يشارك في الانقلاب الحاصل في عدن.
*من ناصر عوض لزرق
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