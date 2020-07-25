شكرا لبحثكم عن خبر هكذا رد "ياسين سعيد نعمان" على منشور قيادي اصلاحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رد القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان على تصريح خالد الآنسي الذي هاجمه فيه ووصفه فيه بـ(الكُتنه).

وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان :"بعث لي صديق بمنشور خالد الانسي السفيه والذي يعرف نفسه هذه المرة بأنه قيادي في حزب الاصلاح".

واستحضر الدكتور ياسين مثل عدني مشهور ليرد به على تصريحات الآنسي، حيث قال :"للأخوة في الاصلاح أذكركم بالمثل العدني الذي يقول (اللي يمشي وراء البسة تقوده للجلي).. الجلي يعني الزولي".

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وكان الآنسي قد هاجم ياسين سعيد نعمان، بأنه بات يؤيد مواقف الإمارات والمجلس الانتقالي في عدن، كما اتهم الحزب الاشتراكي بانه يشارك في الانقلاب الحاصل في عدن.

*من ناصر عوض لزرق