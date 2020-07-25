شكرا لبحثكم عن خبر “شيء فخم وناعم ويجنن جربوه “.. هند القحطاني تتجاوز الخطوط الحمراء باستعراضها قميص نوم جديد على جسدها!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، الجدل مرة أخرى، بإبراز مفاتن جسدها بحجة الإعلان عن الملابس الداخلية المريحة للفتيات.

وتجاوزت هند القحطاني جميع الخطوط الحمراء هذه المرة، بظهورها بفيديو رصدته “وطن”، وهي ترتدي “بيبي دول” بالصريح.

وظهرت هند القحطاني بقميص نوم برتقالي اللون، وقصير، ويكشف صدرها بطريقة فاضحة، وبدأت تستعرض جسدها أمام الكاميرا وتقول: “شيء فخامة، شيء ناعم، شيء يجنن، روعة”.

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وبدأت هند القحطاني باستعراض محتويات العلبة التي تعمل إعلاناً لمُنتجها، وتُخرج منه ملابس داخلية جريئة خاصة بالنساء.

وأثارت هند القحطاني غضب الجمهور الذي لم يتخيل أن تصل إلى هذا الحد من الجرأة والتعري.

وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من قيام هند القحطاني، بإعلان جريء لحمالة صدر نسائية، ظهرت خلاله تستعرض حمالة الصدر وتقول إنها تستخدمها ناصحةً الفتيات باستخدامها أيضاً.

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وتعمّدت هند القحطاني إظهار أجزاء فاضحة من صدرها في الإعلان، لتؤكد بأنها امرأة طبيعية ولا تضع “سيليكون” لإظهاره.

واستعرضت هند القحطاني مفاتن جسدها، ما جعل مرتادي مواقع التواصل يتساءلون عن وقع ذلك على ابنها، الذي يتلقى العديد من الرسائل المهينة، على حد قولهم.

وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من قيام هند القحطاني، بإعلان جريء لحمالة صدر نسائية، ظهرت خلاله تستعرض حمالة الصدر وتقول إنها تستخدمها ناصحةً الفتيات باستخدامها أيضاً.

وتعمّدت هند القحطاني إظهار أجزاء فاضحة من صدرها في الإعلان، لتؤكد بأنها امرأة طبيعية ولا تضع “سيليكون” لإظهاره.

واستعرضت هند القحطاني مفاتن جسدها، ما جعل مرتادي مواقع التواصل يتساءلون عن وقع ذلك على ابنها، الذي يتلقى العديد من الرسائل المهينة، على حد قولهم