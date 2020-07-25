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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يؤكد على أهمية توحيد الجبهة الداخلية للجيش الوطني لاستكمال التحرير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
اكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، على أهمية توحيد الجبهة الداخلية لقوات الجيش الوطني ومواصلة الجهود لاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة ايرانياً، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشار محافظ تعز، خلال عملية إجراءات الاستلام والتسليم بين قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عبدالرحمن الشمساني وأركان حرب اللواء العقيد عبدالملك الاهدل، الى ان العدو ما يزال يتربص بمحافظة تعز من جميع الجهات..مشيداً بالأدوار البطولية لقوات اللواء 35 مدرع التي سطرها في مواجهة العدو.
من جانبه أكد وكيل المحافظة محمد عبد العزيز الصنوي في كلمته، على توحيد الجهود ورص الصفوف ونبذ الخلافات.
و جدد قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن الشمساني، مواصلة الجهود وفقاً لنهج الشهيد العميد الركن عدنان الحمادي ،في مواجهة المليشيات الحوثية.
كما رحب أركان حرب اللواء ٣٥ العقيد عبدالملك الأهدل ،بقائد اللواء الشمساني ومواصلة استمرار الجهود تحت قيادته للواء وصولاً الى تخليص المحافظة من شرور المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً.
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